İslam devletlerine KKTC'yi tanıma çağrısı

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İİT üye devletlerinin KKTC'yi tanımak için somut adımlar atmalarını istedi





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta bu yıl 77’ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları kapmasında toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı’nda konuştu.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınmasını ve müktesep haklarının, yani Kıbrıs Türk Devleti’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesini talep etmektedir” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta federasyonu temel alan müzakerelerde 50 yılı aşkın bir süre kaybedildiğini bu nedenle, Kıbrıs Türk tarafının, Temmuz 2017’de Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansının çökmesinin ardından Kıbrıs’ta başka seçenekleri araştırma zamanının geldiğini ilan ettiğini hatırlatarak, İİT üye ülkelerine, tanınma çağrısı yaparak şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk tarafı olarak yeni vizyonumuzu, Nisan 2021'de Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinde, Kıbrıs adası ve çevresinde çok ihtiyaç duyulan istikrar, güvenlik ve iş birliğini sağlayacağına dair umut ve inançla masaya getirdik. Kıbrıs Türk tarafı, adada iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bir anlaşmanın mevcut iki devlet arasında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınmasını ve müktesep haklarının, yani Kıbrıs Türk Devleti’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesini talep etmektedir.”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İİT üye devletlerinin KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atmalarını ve Kıbrıs Rum tarafının dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoların aşılmasına yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kurmasını beklediklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Günümüzün hızla değişen ortamında karşılaştığımız sınamalarla mücadele etmek bir yıl öncesine göre daha da zorlaşmıştır. Bu paradigma kayması Kıbrıs sorunu için de geçerlidir. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem adada hem de bölgede yeni dinamikler karşısında tasarladığı yeni vizyonuna ilişkin görüşlerini bu vesileyle ifade etmeme izin veriniz.

Kıbrıs meselesi yaklaşık 60 yıldır uluslararası toplumun gündemindedir ve olmaya da devam etmektedir. Zira bütün mesele, büyük bir talihsizlik eseri, başta BM Güvenlik Konseyi tarafından yanlış teşhis edilmiştir. Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Gerçek şu ki, adadaki her iki halk da egemen eşittir ve bu meseleyi çözmeye yönelik her türlü çaba bu gerçeği hesaba katmalıdır.”

“İİT üye devletlerinin KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atacaklarına ve Kıbrıs Rum tarafının bize dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmamıza yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kuracaklarına dair beklentimizi vurgulamak isterim” diyen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Son olarak, İİT’nin Kıbrıs'taki duruma ilişkin ilgili kararları doğrultusunda, yani üye ülkelerin Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ve insanlık dışı tecridi sona erdirmek için somut adımlar atmasını; bundan sonra da değerli teşkilatınız tarafından düzenlenecek etkinliklerde Kıbrıs Türk halkına Müslüman kardeşleri arasında hak ettiği yeri alma fırsatının verilmesini temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca, İİT üye devletlerinin KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atacaklarına ve Kıbrıs Rum tarafının bize dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmamıza yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kuracaklarına dair beklentimizi vurgulamak isterim. İlginiz için teşekkür ederim.”