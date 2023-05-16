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İskele’ye yatırımlar iki buçuk milyar doları aştı

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Yeni Boğaziçi İskele’deki inşaat furyasıyla bölgede yapılan yatırımların 2 buçuk milyar doları aştığı ve söz konusu inşaatların büyük kısmının Kıbrıslı Rumların arazilerine inşa edildikleri belirtildi

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İskele’ye yatırımlar iki buçuk milyar doları aştı
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Rum basını, KKTC’de inşaat sektöründe son dönemde büyük gelişmeler yaşandığı, bu gelişme ve inşaatlardaki artışların mülkiyet sorununu ciddi anlamda etkilediğini iddia etti.
Alithia gazetesi, “İşgalin Büyük Bir Hızla Sağlamlaşması – Ayios Sergios ve Trikomo Bölgelerinde Yeni Şehirler Yükseliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC’de son dönemde özellikle “Ayios Sergios” (Yeni Boğaziçi) ve “Trikomo” (İskele) bölgelerinde çok hızlı bir kentleşme ve inşaat furyasının gözlemlendiğini, bu durumun Kıbrıs sorununun bir parçası olan mülkiyet sorununun çözülmesinde büyük engel teşkil ettiğini yazdı.
Gazete, adı geçen bölgede yapılan yatırımların 2 buçuk milyar doları aştığını, bölgeye Limasol’dakinin benzeri kuleler inşa edileceğine dair bilgiler olduğunu belirtirken Kıbrıs Türk basınında yer alan bilgilere de dayanarak, söz konusu inşaatların büyük kısmının Kıbrıslı Rumların arazilerine inşa edildiklerini iddia etti.
Tüm bu gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin çıkmaza girmesinin Rum göçmenleri kızdırdığını, ciddi anlamda umutsuzluğa kapılan göçmenlerin KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmakta olduklarını öne süren gazete, Rum göçmenlerin kendilerini kandırılmış hissettiklerini de savundu.
 
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