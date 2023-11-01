İskele’ye gidiş yolu tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı

Polis Basın Subaylığı, elektrik yüksek gerilim hattı çalışması yapılacağından İskele’ye gidiş yolunun tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.
Açıklamada İskele’de, Granel Çemberi İle Unimar Çemberi arasında kalan yol güzergahının yüksek gerilim hattı çalışması nedeniyle kapatıldığı, çalışmalar süresince İskele’ye ulaşımın, İskele-Ercan Çemberinden sağlanacağı dile getirildi.
Bu yol güzergahını kullanacak sürücüler yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı.
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