İskele’nin büyük bir ihtiyacı giderilecek

Yakın Doğu’nun ülke çocukları için inşa edip devlete hibe edeceği 6 devlet ilkokulunun ikincisi olan Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temeli törenle atıldı. Prof. Günsel, “Attığımız temel, çocuklarımız için daha iyi bir gelecek umudumuzu güçlendirecek” ifadelerini kullandı

Yakın Doğu Oluşumu’nun ülke çocuklarına kazandıracağı 6 devlet ilkokulunun ikincisi olan 500 öğrenci kapasiteli, Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Başbakan Ersan Saner’in katılımı ile gerçekleşen görkemli bir törenle atıldı.Günsel Aile Kurulu kararıyla, Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 ilçesine inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na devredeceği 6 okuldan ikincisi olan Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temeli İskele’de görkemli bir törenle atıldı.Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce, dünya çocuklarına armağan ettiği23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusuna yaraşır bir törenle temeli atılan Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu, 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bütün yatırımı Günsel Ailesi tarafından yapılacak tam donanımlı okul, tamamlanmasının ardından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek.Yakın Doğu Oluşumunun inşa ettiği ilk devlet ilkokulunun temeli 19 Mart’ta Gönyeli Yenikent’te atılmıştı. Dr. Suat Günsel Gönyeli Devlet İlkokulu, Eylül 2021’de hizmete açılacak. İskelede inşa edilen ikinci devlet ilkokulunun da altı ay içinde tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Lefkoşa ve İskele’nin ardından Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de inşa edilecek 500 öğrenci kapasiteli diğer devlet ilkokullarının yatırımlarına da arazilerinin yerlerinin belirlenmesiyle birlikte başlanacak.Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temel atma törenine başta Başbakan Ersan Saner olmak üzere, bakanlar milletvekilleri, müsteşarlar, kaymakamlar, belediye başkanları, bakanlık müdürleri ve pek çok davetli katıldı.Konuşmasına, ülke çocuklarına kazandıracakları Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulunun temelinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde atılıyor olmasından duydukları mutluluğu vurgulayarak başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Attığımız temel, bir yönüyle güzel ülkemizde ulusal egemenliğimizi perçinleyecek; diğer yandan çocuklarımız için daha iyi bir gelecek umudumuzu güçlendirecek. Böyle bir temelin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında atılıyor olması gurumuzu, umudumuzu ve mutluluğumuzu bir kat daha artırıyor” ifadesini kullandı. “Çok değil sadece 4 ay önce, Günsel Aile Kurulunda, ülkemizin 6 ilçesinde 6 devlet ilkokulu inşa ederek ülke çocuklarımıza kazandırma kararı aldığımızda da en büyük gayemiz buydu” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 43 yıldır ülke dışına çıkmadan başta eğitim olmak üzere ülke ekonomisine, kültürüne, sağlığına ve sanatına güç katmak için gerçekleştirdikleri her yatırımı da aynı amaçla gerçekleştirdiklerini söyledi.Prof. Dr. Günsel, konuşmasının devamında, Yakın Doğu Oluşumu’nun yatırımlarını sürdürdüğü Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Kütüphanesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Dr. Suat Günsel Camii ve GÜNSEL üretim tesislerinin ikinci faz yatırımlarının açılışlarının da yakın zamanda yapılacağını söyledi.“Bizler aile bütünlüğünü, ülke bütünlüğünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Bütünlüğünü, bağlarımızı her zaman en üstte tuttuk, vazgeçilmez bildik. Var oluşumuzun yegane temeli ve dayanağı bütün olmak ve bu sayede güçlü durmaktır. İlkemiz budur!” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dr. Suat Günsel Devlet Okullarımızın tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.