İskele’deki cesedin 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’a ait olduğu saptandı

Adli tıp incelemesinde genç kızın başına küt bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği belirlendi

İskele’nin Long Beach bölgesindeki bir inşaat alanında bu sabah bulunan kadın cesedinin 16 yaşındaki Gazimağusa’da sakin Zehie Helin Reessur’a ait olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, yapılan ileri soruşturmada Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, kadının başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

