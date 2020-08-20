İskele’de İlçe Emniyet Kurulu covid-19 gündemiyle toplandı

İskele’de İlçe Emniyet Kurulu, covid-19 gündemli toplantısında; maske takılması, mesafe kurallarına uyulması ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasının hassasiyetle kontrolü yönünde karar aldı

İskele Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, covid-19 konusunda önlem almak gündemiyle yapılan toplantıya; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Varol Kalkanel, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Yeni Erenköy Belediyesi Asbaşkanı Rüyam Nalbant, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sıhhiye Müfettişi İbrahim Köroğlu ve Dr.Orhan Müderrisoğlu, İskele Sağlık Merkezinden Dr. Şilem Özdenkçi katıldı.

Toplantıda, maske takılması, mesafe kurallarına uyulması ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasının hassasiyetle kontrolü yönünde karar alındı.

Açıklamaya göre alınan diğer kararlar şöyle:

“Kaymakamlık, polis, ilçe ve belde belediyelerinin işyeri, eğlence mekanları, lunapark, tombala çekiliş mekanları ve buna benzer insanların toplu olarak bulunduğu yerlerin etkin bir şekilde denetimi.

Köy muhtarlarının dezenfekte çalışmalarını, bağlı bulunduğu ilçe veya belde belediyesiyle eşgüdüm içerisinde yürütmesi.

Eksik olan maske, eldiven, dezenfektan ve buna benzer hijyen ürünlerin temini konusunda sağlık bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle irtibat kurularak eksikliklerin tamamlanması.

İlçe Emniyet Kurulunun kendi arasındaki etkin iletişimin sağlanması ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde işbirliği yapılabilmesi için, gerekli iletişim kanallarının aktif olmasının sağlanması.

Spor müsabakalarının oynanması esnasında polis teşkilatımızın seyircilerin sosyal mesafe ve maske kontrolünün etkin şekilde yapılması.

Toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafenin korunmasının kontrolü.

İşletmelerin girişte kişilerin sıcaklığını ölçüp, kayıt altına alınmasının sağlanması.”