İskele’de harup hasadı 17 Ağustos’ta

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’de harup hasadına 17 Ağustos’ta başlanacağını duyurdu.
Toroslu yaptığı yazılı açıklamada, İskele’de belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
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