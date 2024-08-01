İskele’de boğulma tehlikesi geçiren 82 yaşındaki Erdoğan Çakır yoğun bakımda…

Polis bültenine göre, dün saat 19.00 sıralarında, İskele’de denize giren Erdoğan Çakır (E-82), kıyıdan yaklaşık 50 metre içeride yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahilde bulunanlar tarafından kıyıya çıkarılarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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