İskele yasa boğuldu

İskele sevilen bir simasının vefatına ağlıyor.

İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı müdüresi, Nermin Çakırlı'nın eşi, Sabri Kurukafa'nın eniştesi, Meclis Üyesi Sefa Kurukafa'nın yiğeninin eşi, Salih Çakırlı'nın kuzeni, İskelenin sevilen insanı Hüseyin Çakırlı dün akşam saatlerinde vefat etti.

Tiyatro oyunculuğuyla da bölgede sevilen bir kişi olan Çakırlı'nın vefatı İskele bölgesini yasa boğdu.