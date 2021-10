“İskele ve Karpaz’ı hakettiği seviyeye getireceğiz”

UBP Parti Meclisi’ne bu yıl kadın kotasından aday olan Avukat Emine Uzun, İskele ve Karpaz bölgesini hakettiği seviyeye getirecek başta eğitim olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda çalışmalar yapmayı amaçladığını vurguladı





2015 yılından itibaren Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Gençlik kotasından Parti Meclisi’nde görev yapan Avukat Emine Uzun bu yıl kadın kotasından aday oldu. Av. Uzun, hedeflerini anlattı, UBP Kurultayı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Parti Meclisi Üyesi Kadın Kotası Adayı Avukat Emine Uzun, siyasi partilerin halkın beklentilerine cevap verecek vizyon ve misyona sahip olmaları gerektiğini kaydederek partisinin bu bağlamda diğer partilere oranla çok daha fazla olgunluğa, nohava ve insan kaynaklarına sahip olduğunu söyledi.

Av. Emine Uzun, Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin kurulduğu günden bugüne ülkeyi en fazla yöneten parti olduğunu dolayısıyla ülke gelişiminde en büyük paya sahip olan bu temelde de ülke yönetebilme deneyimine en fazla sahip olan parti olduğunu dile getirdi.

Av. Uzun, “Ulusal Birlik Partisi ülke yönetimi hususunda en büyük deneyime sahip bir partidir, toplum bunun farkındadır. Sahip olduğu deneyim ve birikim sebebiyle ülkeyi yönetirken daha ciddi, daha cesur adımlar atabiliyor, radikal kararlar alabiliyor” dedi.

“BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL ÇIKARLARIN ÖN PLANDA TUTULMALIDIR”

YDÜ Hukuk Fakültesi Mezunu olan Av. Uzun, akabinde açık öğretimde Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümünü bitirdiğini, hemen ardından da İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde eğitimini tamamladığını anlattı. Halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Kurumsal İletişim üzerine yüksek lisans yapan Av. Emine Uzun, bilinçli olmanın önemine işaret etti.

Alt yapının önemine de dikkat çeken Av. Uzun, “Bilinçli olmak çok kıymetlidir. Öncelikle ne istediğimizi bilmemiz lazımdır. Ülkemiz için ne istediğimizi biliyor olmamız büyük önem arz etmektedir. Halkın beklentilerine cevap verecek bir vizyonu ortaya koymamız ve böyle bir misyon edinmemiz büyük önem arz etmektedir” dedi.

Bu noktada birlikte hareketliliğe vurgu yapan Av. Emine Uzun, şunları söyledi:

“Bireysel değil toplumsal çıkarların ön planda tutulması gerektiğine inanıyorum. Halkımızın bireysel çıkarlar değil, toplumsal çıkarların peşinde koşmasını sağlamak bizim görevimiz olmalıdır. İşte ben çalışmalarımı bu inançla ve bu vizyon ile yürütüyorum.

İskele bölgesi diğer bölgelere nazaran geri bırakılmıştır. Hem gençlik açısından hem istihdam ve yatırım açısından İskele bölgesi nedense hep biraz daha geri planda tutuldu. Özellikle bundan sonraki süreçte İskele bölgemizi kalkındıracak, İskele ve Karpaz bölgemizi hakettiği seviyeye getirecek başta eğitim olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda çalışmalar yapmayı amaçlıyorum.”

Av. Uzun, sözlerine şöyle devam etti: “Ben Büyükkonukluyum, İskele bölgesinde ikamet ediyorum. Dolayısıyla bölgedeki halkın beklentilerini, kalp kırıklıklarını, yaşam tarzını daha iyi biliyorum. Halk ilgi istiyor. Örneğin halk, ‘sadece seçim dönemi aranıyoruz’ diye hayıflanıyor. Aslında her zaman bu ilginin oraya taşınması gerektiğine inanıyorum veya kurumlara, bakanlıklara gittiklerinde işlerinin yapılması için bir iletişim kurulması, ilgilenilmesi, geri dönüş olması. Olumsuz bir netice çıkmışsa bunun gerekçesi, neden olmadığının anlatılması gereklidir. Bunlar küçük gibi görünen çok büyük, önemli şeylerdir. Bu konuda çok daha hassasiyete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.”

“BU SEVGİ, BAĞLILIK BANA BABAM TARAFINDAN AŞILANDI”

Ulusal Birlik Partisi’ne olan bağlılığını “aşk” olarak niteleyen Av. Emine Uzun, şunları söyledi:

“Ulusal Birlik Partisi’nin benim hayatımda çok farklı bir yeri vardır. Kendimi bildiğim 3-4 yaşlarından bugüne benim ve ailemin yaşamının her anında Ulusal Birlik Partisi vardır. Aileme, evime, köyüme, ülkeme karşı duyduğum sevgi gibi bir sevgidir. Bu sevgi, bağlılık bana babam tarafından aşılanmıştır. Daha 3-4 yaşlarındayken babamın omuzunda katıldığım mitingleri hatırlıyorum. Çocukken babamın omuzunda miting coşkusu içerisinde bayrak salladığımı hatırlıyorum. Ulusal Birlik Partisi’ne karşı olan sevgim çocukluğumdan yetişkinliğime değin nasıl büyüdüysem işte o sevgi de bu şekilde büyüyen bir sevgidir.”

“UBP ÜLKE YÖNETEBİLME DENEYİMİNE EN FAZLA SAHİP OLAN PARTİ”

Av. Emine Uzun, “Ben de yalnızca el kaldıran, alınan kararları onaylayan birisi olmadım. Her zaman kendi prensiplerim oldu. Evet. Partime aşığım ama körü körüne bir bağlılık değil sorgulayan, eleştiren bir partili oldum. Yapılan hataları her zaman söylerim. Yürünen yol yanlış ise ne pahasına olursa olsun, o yanlış yolda ilerlenmesine asla izin vermem. Bu benim kişiliğim ve karakterim ile özdeşleşmiş bir özelliktir” diye konuştu.

“UBP’NİN BİRLİK VE BERABERLİK KENETLENME ÖZELLİĞİDİR”

Kurultaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Avukat Emine Uzun, “Ulusal Birlik Partisi’nin çok önemli bir özelliği var o da birlik ve beraberlik kenetlenme özelliğidir” dedi.

Kavgasız, gürültüsüz, birlik ve beraberlik içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir kurultay yaşanacağına inanç belirten Av. Uzun şunları kaydetti:

“Şu an seçim rekabeti çerçevesinde bir takım tatlı çekişmeler olabilir ancak Ulusal Birlik Partisi yarışa girdiğinde, iş ciddiye bindiği anda öyle bir kenetlenir ki et ile tırnak gibi, kimse koparamaz, birbirinden ayıramaz. O nedenle herhangi bir küskünlük, kırgınlık, bölme, parçalanma olacağına inanmıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, kavgasız, gürültüsüz kurultayımızı yapacağız, genel başkanımızı seçeceğiz, bunun altında da Parti Meclisi üyelerimiz seçilecek.

“LAYIK OLMAK ÇOK ÖNEMLİDİR. PM PARTİNİN BEYNİDİR”

Layık olmak çok önemlidir. Parti Meclisi aslında partinin beyin mekanizmasıdır. Tüzüğümüze göre parti meclisi en yüksek karar mercidir. Tüm kararların alındığı yerdir. O kararları verme kabiliyetine haiz, o eğitim yapısına sahip kişilerin bu göreve gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da halkımızın takdiri ile inşallah bu şekilde olacaktır.”