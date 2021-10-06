İskele sahilindeki çok amaçlı salonun bitirilmesi için imzalar atıldı

İskele Belediyesi’nin, Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon Binası İnşaatının Tamamlanması ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımı için Ağustos ayında çıktığı ihale sonuçlandı

Mavinin ve yeşilin buluşma noktasında, denize sıfır noktada bulunan İskele Belediyesi’ne ait çok amaçlı salonun yapımı, kaldığı yerden devam edecek.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kamuoyuna ve ilgililere duyurulan ihale sonuçlandı. İskele Belediyesi ihaleyi kazanan Northernland Construction Limited ile sözleşmeyi imzaladı.

İskele Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninde, sözleşme metine, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Northernland Construction Limited Yönetim Kurulu Başkanı Taruz Güçlüer attı. İmza töreninde Northernland Construction Limited Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt da hazır bulundu.

SAHİLDEKİ ÇOK AMAÇLI SALONUN BİTİRİLMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

İskele Belediyesi’nin, Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon Binası İnşaatının Tamamlanması ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımı için Ağustos ayında çıktığı ihale sonuçlandı. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Açık Usul( kapalı zarf) şartlarına uygun olarak yapılan ihaleyi üstelenen firma Northernland Construction Limited oldu.

4.200.000 TŁ + %10 KDV’ye mal olacak, Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon Binası İnşaatının Tamamlanması ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımının bugün (6 Ekim) itibariyle 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

İSKELE BELEDİYESİ İLE İHALEYİ KAZANAN FİRMA ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ise bugün(6Ekim) söz konusu ihaleyi kazana firma ile İskele Belediyesi arasında imza töreni düzenlendi. İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törende, sözleşmeye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Northernland Construction Limited Yönetim Kurulu Başkanı Taruz Güçlüer attı.

SADIKOĞLU : “İSKELE YALNIZCA KKTC’NİN DEĞİL DÜNYANIN GÖZDESİ”

Sadece KKTC’nin değil, dünyanın gözdesi, KKTC’nin yükselen değeri olan

İskele’de, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Çok amaçlı salonun bitirilmesi için çıkılan ihalenin sonuçlandığını ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,

KKTC’nin güzide kuruluşlarından Northernland firması ile sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti.

Projenin bitmesi ile İskele halkının bir eksiğinin daha giderileceğini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin yeni projelerinin yanı sıra devam edecen projeleri gibi yarım kalan projeleri de bitirme hedefinde olduklarını ifade etti. Bazı sorunlardan dolayı yıllardır atıl durumda olan sahil düzenleme ve rekreasyon projesi çok amaçlı salon binası inşaatının tamamlanması ve çevre düzenleme işlerinin 180 iş gününde bitirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Sadıkoğlu, çalışmanın İskele ve belde halkına hayırlı olmasını diledi, ihale süreci içinde emek gösteren belediye çalışanlarına ve Northernland firması çalışanlarına teşekkür etti.

BOZKURT: “BÖLGENİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK AMACINDAYIZ”

İmza töreninde hazır bulunan Northernland Construction Limited Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt da konuşmasında, İskele Bölgesi’nin yalnızca KKTC’nin değil dünyanın göz bebeği durumunda olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl FORBES dergisinde de İskele sahilinin dünyanın en iyi sahili seçildiğini hatırlatan Bozkurt, bölgede devam eden projelerinin yanı sıra bu ihaleyi de almanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade etti. Bölgenin gelişimine katkıda bulunmak amacında olduklarının da altını çizen Koral Bozkurt, söz konusu ihaleyi kazanmaktan son derece mutlu olduklarını da sözlerine ekledi. Belediyenin de beklentilerinin çok üstünde bir tesisi İskele’ye kazandıracağız diyen Northernland Construction Limited Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, projenin şimdiden İskele halkına hayırlı olmasını diledi.