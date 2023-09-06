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İskele'nin bir çok köyünde yarın elektrik kesintisi olacak

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İskele’de yarın bazı köylere ve bölgelere şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bir süre elektrik verilemeyecek.

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İskele'nin bir çok köyünde yarın elektrik kesintisi olacak
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İskele’de yarın bazı köylere ve bölgelere şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bir süre elektrik verilemeyecek.
 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, yarın elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Safaköy bölgelerine; 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise Courtyard Sitesi, Latifoğlu Sitesi ve Longbeach çember bölgesine elektrik verilemeyecek.
 
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