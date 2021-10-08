İskele Mücahitler Plajı’nda neler oluyor?

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Mücahitler Plajı’nda yapılmış olan Atlı Group Hotel’in sahilde yine tahribat yaptığını iddia ederek bu Hotel’e neden dur denilmediğini sorguladı.

İnisiyatif üyelerinin bu Hotel önünde bulunan kaplumbağa yuvalarını kontrol etmek için gittikleri sahilde fotoğraftaki görüntüyle karşılaştığını belirterek bu doğa tahribatının önüne geçilmesi için yetkilileri göreve davet ettiler.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“YİNE ayni Otel, Yine ayni Girişim!

Halka ait olana sahip çıkalım !! Halk olarak sahip çıkalım !!

Bu sabah kaplumbağalarla ilgilenen arkadaşlarımız İskele Mücahitler Plajına yapılan Atlı Group Hotel'in önündeki yuvaları kontrol etmek için gittiler ve bu görüntü ile karşılaştılar.

Hotelden çıkan bu boruların amacı atık mı ? Su arıtma mı ? Herşeyi geçtik bunu yapmaya hakkı var mı ??

Zaten işgal ettiği ve sürekli şirolarla kazdırdığı önünde bulunan sahile gücümüz yetmiyor. Kaç metre kare daha yayılmayı planlar ?? Yer ettikçe, yayıldıkça daha da büyürler!

İlgili makamlara sesleniyoruz hemen derhal bir açıklama yapılabilir ve müdahale edilebilir mi lütfen?

Halka ait olana sahip çıkalım !!

Halk olarak sahip çıkalım !!

Doğaya sahip çıkalım!

İnsanlar üzerinde gücü olmayan hayvanlar için sahip çıkalım!!!”

