Yol yapımı sırasında zarar gören İskele- Mehmetçik arasındaki fiber optik kablosu tamir edilecek.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, tamir çalışması yarın 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Çalışma sırasında Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- Yenierenköy Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacak.
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