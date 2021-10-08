Yol yapımı sırasında zarar gören İskele- Mehmetçik arasındaki fiber optik kablosu tamir edilecek.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, tamir çalışması yarın 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Çalışma sırasında Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- Yenierenköy Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacak.