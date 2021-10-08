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İskele- Mehmetçik arasındaki fiber optik kablosu tamir edilecek

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İskele- Mehmetçik arasındaki fiber optik kablosu tamir edilecek
Yol yapımı sırasında zarar gören İskele- Mehmetçik arasındaki fiber optik kablosu tamir edilecek.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, tamir çalışması yarın 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Çalışma sırasında Büyükkonuk- Ziyamet-  Mehmetçik-  Kaleburnu-  Bafra-  Yenierenköy Dipkarpaz  bölge santrallerinden  hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacak.
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