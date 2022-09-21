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İskele Long Beach bölgesinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak

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İskele Long Beach bölgesinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak
İskele’de Long Beach bölgesine yarın 09:00 ile 16:00 arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.
 
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