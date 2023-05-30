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İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
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İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak

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İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
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 İskele ilçesindeki on köyde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintiden “Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ile Kilitkaya” köyleri etkilenecek.
 
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