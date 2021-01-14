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İskele Halk Plajı'nın deniz suyu tahlilinde kirliliğe rastlanmadığı açıklandı

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İskele Belediyesi, halk plajının bulunduğu bölgede deniz suyuna yapılan testlerde mikrobiyolojik veya kimyasal herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını açıkladı.

İskele Halk Plajı'nın deniz suyu tahlilinde kirliliğe rastlanmadığı açıklandı
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Belediye, sosyal medyada yer alan haberler üzerine gerçekleştirilen tahlillerde ayrıca temel su kalitesi parametrelerinin, Doğu Akdeniz deniz suyu kalite parametreleriyle uyumlu bulunduğunu duyurdu.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kirlilikle ilgili rahatsızlıkları ilettiği DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi’nin inceleme yaptığını ve iki noktadan deniz suyu örneği alındı.

DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd.. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, dün aldıkları örneklerin tahlil sonuçlarını bugün İskele Belediyesi ile paylaştı. 

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