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İskele halk plajı kalplerle donatıldı

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun söylemi üzerine İskele ile özdeşleşen ‘Sevdamız İskele’ sloganı özellikle 14 Şubat’ta daha da bir anlam kazandı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Gönül Salıncağının etrafı kalplerle donatıldı.

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İskele halk plajı kalplerle donatıldı

İskele Belediyesi İmar Birimi İç mimarları tarafından tasarlanan ve İskele Belediyesi Demirci Atölyesi tarafından yapılan kalpler Elektrik Birimi tarafından ışıklandırıldı. Özellikle güneşin batmasının ardından ışıklandırılmasıyla görsel bir şölene dönüşen kalpler, sevdalılar için 14 Şubat Sevgililer Gününü daha da anlamlaştıracak ve ölümsüzleştirecek. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da sevgisini yüreğinde hisseden, eşine, evladına, vatanına ve milletine aşık olan herkesin Sevgililer Günü’nü kutladı.
 
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