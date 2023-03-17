İskele – Gazimağusa Bölünmüş Anayolu güzergahı trafiğe açıldı.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İskele – Gazimağusa Bölünmüş Anayolu güzergahında bulunan, Long Beach Çemberi yanında alt geçit yapım çalışması tamamlandığından bugünden itibaren yol trafiğe açıldı.
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