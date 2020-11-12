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İskele Gazimağusa balıkçı limanlarında deniz dip temizliği yapılacak

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İskele Gazimağusa balıkçı limanlarında deniz dip temizliği yapılacak

 “Barışı Kurma, Kapasite Geliştirme ve Sinerjiler için Deniz Atıkları Projesi” kapsamında cumartesi 09.30-12.00 saatleri arasında deniz dip temizliği etkinliği düzenlenecek.

Proje Koordinatörü Serdar Atai tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre proje ortaklarından Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) ile Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği organizasyonuyla düzenlenecek etkinlik, İskele ve Gazimağusa balıkçı limanlarını deniz dibinde birikmiş katı atıklardan arındırmayı amaçlıyor. 

Etkinlik sonuçları daha sonra proje ekibi tarafından, Nisan 2021’de yapılacak çalıştayda kullanılacak. Çalıştay  “Çöp Avcılığı İnisiyatifini” tanıtarak, proje çerçevesinde pilot balıkçı limanları olarak seçilen İskele Gazimağusa balıkçı limanlarındaki balıkçılara, bir kılavuz eşliğinde toplayacakları çöpleri özel zembillerde biriktirip, kıyıya yerleştirilecek ayrıştırmalı eko çöp konteynerlerinde nasıl depolayacakları konusunda pratik bilgiler verecek.

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