banner913
banner932
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
25 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
36 0
 
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
27 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
55 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
56 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
23 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
26 0
banner1032

İskele - Gazimağusa ana yolunda yoldan çıkıp bankete düşün araç alev aldı

banner1020

İskele - Gazimağusa ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp alev alan araç tamamen yanarken, sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı. Alkol testini reddeden sürücü tutuklandı.

banner974
İskele - Gazimağusa ana yolunda yoldan çıkıp bankete düşün araç alev aldı
banner971
Polisten verilen bilgiye göre, saat 01:00 sıralarında, İskele - Gazimağusa ana yolunda,  Fırat Yapıcıoğlu (E-27), yönetimindeki VD 939 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyredip, Lions Garden Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundaki kaldırıma çarparak yoldan çıkıp 4 metre derinliğinde banket içerisine düştü. Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Asena Menteş (K-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Asena Menteş, sağ kalça ve sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde tedavi altına alınırken  Fırat Yapıcıoğlu yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi.
Araç sürücüsü Fırat Yapıcıoğlu, alkol testi işçin yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.