İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın İskele ilçesinde Dumika ve Long Beach bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacak.
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