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İskele - Çayırova güzergahında trafik eski yoldan veriliyor

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İskele - Çayırova güzergahında trafik eski yoldan veriliyor

İskele - Çayırova güzergahında trafik, yol yapım çalışması nedeniyle bugün 9.00'dan itibaren eski yoldan veriliyor. 

Karayolları Dairesi'nin açıklaması şöyle:
"İskele - Çayırova Anayolunun, altıncı ile yedinci kilometreleri (Old Bazarr–Ceasar) arası kesimde yapılacak yol çalışmaları nedeni ile 9 Temmuz 2021 Cuma günü sabah saat 9.00 dan  itibaren trafik akışı eski yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur"

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