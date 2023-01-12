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İskele bölgesindeki yollarda su birikintileri trafikte tehlike yaratıyor

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İskele bölgesindeki yollarda su birikintileri trafikte tehlike yaratıyor
Polis, İskele bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tuzluca ile Çayırova kavşakları arasındaki yolda, yer yer su birikintileri oluştuğunu bildirdi ve sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yolun konumunu da dikkate alarak yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.


-Dipkarpa ve Ziyamet karakollarının telefonları arızalı

Öte yandan Dipkarpaz bölgesindeki telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Dipkarpaz ve Ziyamet Polis Karakollarına ait mevcut telefon hatlarının devre dışı kaldığı belirtildi ve arıza giderilinceye kadar Dipkarpaz ve Ziyamet Polis Karakollarına ulaşmak için (0392)-371 23 33 çağrı numaralı hattın kullanılabileceği duyuruldu.
 
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