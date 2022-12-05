İskele bölgesinde yarın 6 saat elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy bölgeleri etkilenecek.
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