İskele bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

İskele İstanbul Plajı bölgesine yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin, orta gerilim elektrik şebekesinde saat 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç veya daha erken verilebileceğine dikkat çekilerek, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması talep edildi.