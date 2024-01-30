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İskele Boğazı’nda dev hortum

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İskele Boğazı’nda dev hortum
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Ülkemizde dünden beridir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava bazı bölgelerde aşırı yağış bırakırken bazı bölgelerde ise farklı doğa olaylarına sahne olmakta.
Bugün öğle saatlerine doğru İskele Boğazı bölgesinde denizde oluşan hortum bölgede paniğe neden oldu.
Bölgedeki vatandaşların kameralarına yansıyan hortum heyecanlı ve korku dolu dakikalar  yaşanmasına neden oldu.

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