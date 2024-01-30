İskele Boğazı’nda dev hortum

Ülkemizde dünden beridir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava bazı bölgelerde aşırı yağış bırakırken bazı bölgelerde ise farklı doğa olaylarına sahne olmakta.Bugün öğle saatlerine doğru İskele Boğazı bölgesinde denizde oluşan hortum bölgede paniğe neden oldu.Bölgedeki vatandaşların kameralarına yansıyan hortum heyecanlı ve korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.