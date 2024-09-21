İskele Boğaz'da sağanak nedeniyle yolda su birikintileri oluştu

Gazimağusa- İskele ana yolunun, Tatlı Benzin İstasyonu ile Harup Ambarları arasında, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı ve yolda su birikintileri oluştuğu bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü bu güzergâhı kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

