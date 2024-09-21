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İskele Boğaz'da sağanak nedeniyle yolda su birikintileri oluştu

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İskele Boğaz'da sağanak nedeniyle yolda su birikintileri oluştu
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Gazimağusa- İskele ana yolunun, Tatlı Benzin İstasyonu ile Harup Ambarları  arasında, sağanak  nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı ve yolda su birikintileri oluştuğu bildirildi.
Polis Genel Müdürlüğü bu güzergâhı kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
 
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