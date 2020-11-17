İskele bir değerini daha kaybetti

İskele bölgesi önemli ve sevilen bir değerini daha kaybetti.

İskele'deki Bekirpaşa Lisesi'nde 1980-1987 yılları arasında müdürlük yapan, sevilen ve sayılan insan Ali Beyoğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gerek öğretmenlik yaptığı gerekse müdürlük yaptığı dönemlerde sevilen bir kişi olan Ali Beyoğlu'nun vefatı İskele ve bölgesinde üzüntü yarattı.

Beyoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip şu sıralarda İskele Kabristanlığı'na defnediliyor.