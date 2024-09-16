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İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Silifke’de festivale katıldı

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İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Mersin’in Silifke İlçesi’nde düzenlenen 51.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’ne katıldı.

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İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Silifke’de festivale katıldı
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Belediye’den yapılan açıklamaya göre, ekip, festivalde sahne performansıyla dikkat çekti.
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun ayrılmaz parçası olan Yıldızlar Halk Dansları ekibinin, KKTC’nin yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası arenada al yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı aynı zamanda İB Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa öncülüğünde, Gülgün Dargın eğitmenliğindeki Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, aldığı davet üzerine gittiği Mersin’in Silifke İlçesi’nde, Kıbrıs Kültürünün en önemli parçası olan halk danslarını başarıyla tanıttı.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri Eray Göksan ve Kubilay Aşık ile İB Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa’nın festival kapsamında gittikleri Mersin ve Silifke’de resmi temaslarda da bulundukları kaydedildi.
Ekibin ilk durağının festivalin ev sahibi Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut olduğunun belirtildiği açıklamada, ekibin ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni, Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit’i, KKTC Mersin Başkonsolosu Özgür Ezel’i, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner’i ziyaret ettiği ifade edildi.
 
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