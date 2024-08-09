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İskele Belediyesi sınırlarındaki köpeklere mikroçip takılıyor

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İskele Belediyesi sınırlarındaki köpeklere mikroçip takılıyor
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 İskele Belediyesi, Belediye sınırlarında bulunan köpekleri kayıt altına almak için Veteriner Dairesi ile iş birliğiyle köpeklere mikroçip takıyor.
​Belediyeden verilen bilgiye göre, 51/1995 Belediyeler (Değiştirilmiş) Yasası, Köpekler Yasası, Hayvanları ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ile Hayvan Refahı Yasası gereğince İskele Belediyesi sınırlarında bulunan tüm köpekler kayıt altına alınarak, mikroçip takılacak. 
İşlem, açıklanan program uyarınca İskele ve köylerinde 12 Ağustos ile 11 Eylül arasında 09.00-12.00 saatleri arasında veteriner kontrolünde yapılacak.
Kayıt altına alınmayan köpekler tespit edilmesi durumunda yasal mevzuatlar gereğince köpek sahibine cezai işlem uygulanacağı da duyuruldu.





 
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