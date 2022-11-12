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İskele Belediyesi Sağlık birimi kulak ve işitme testleri yapmaya başladı

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İskele Belediyesi Sağlık Birimi iki odyologla kulak ve işitme testleri başlattı, sorun tespit edilenlere de tedavi uygulanacak

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İskele Belediyesi Sağlık birimi kulak ve işitme testleri yapmaya başladı
İskele Belediyesi Sağlık Birimi, evlerde kulak ve işitme muayeneleri başlattı. Odyaloglar Tuzluca, Kaplıca, Mersinlik ve Kilitkaya Köyü’nde muayene yaptı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Sağlık Birimi iki odyologla kulak ve işitme testleri başlattı, sorun tespit edilenlere de tedavi uygulanacak.
İskele ve 21 köyünde yaşayan özel gereksinimli bireyler, sosyal yardım maaşı alanlar ile 65 yaş ve üstü kişilere hizmet verilecek.  
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamada, İskele ve köylerinden hastaneye gitmekte sıkıntı yaşayan kesimler dikkate alınarak Sağlık Birimi’ni kurduklarını anlattı.
 
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