UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1 belediye meclis üyesi çıkardı

İskele Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. İskele'de UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 44.47, CTP yüzde 25.44, DP yüzde 11.92, YDP yüzde 9.98, TDP yüzde 6.32, HP yüzde 1.87 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“UBP Ahmet Orun, UBP İldeniz Elbasan, UBP Mürsel Altuntaş, UBP Eray Göksan, UBP Kubilay Aşık, UBP Seymen Yılmaz, CTP Halil Dericioğlu, CTP Çağan Coşkuner, CTP Zekiye Gece, CTP Ahmet Yanmaz, DP Hanife Demir, YDP Sefa Kurukafa”

