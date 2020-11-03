İskele Belediyesi kış mevsimi öncesi alt yapı çalışmalarını hızlandırdı

İskele Belediyesi kış mevsimi öncesi, özellikle sorun teşkil eden bölgelerdeki, yağmur suyu drenaj hattı, yıpranan ve tehlike arz eden yollarda ise bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekipler, aşırı yağmurlardan olumsuz etkilenme riski bulunan bölgelerde, kış mevsiminin sorunsuz geçmesi için, yağmur suyu drenaj boruları döşemeye devam ediyor.

Ötüken Köyü’nde geçtiğimiz hafta başlayan, bozuk yollardaki bakım onarım çalışmalarına ek olarak, yağmur suyu drenaj boruları da döşeniyor. 350 metrelik bir alanda başlayan çalışmanın tamamlanmasının ardından asfalt yenileme çalışması da yapılacak.