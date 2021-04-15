İskele Belediyesi, kapalı pazar yeri ve terminal alanı inşaatına başlandı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteği ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına bugün başlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi 15.500 metrekarelik Alan üzerinde inşa edilecek

İskele Belediyesi, kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteği ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına bugün başlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi 15.500 metrekarelik Alan üzerinde inşa edilecek.

İki etaptan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi’nde; karkas, çatı örtüsüne ait yapısal çelik işler ve çatı örtüsü kaplama işleri, balıkçı stantları, WC karkas, altyapı ve drenaj işleri ile elektrik altyapı işleri yer alacak. Söz konusu projenin ilk etabı 180 takvim gününde tamamlanacak.