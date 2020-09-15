banner480
banner69
186 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
61 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
30 0
77 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
397 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
15 0
banner460

İskele Belediyesi, Covid-19 önlemlerini artırdı

banner476

İskele Belediyesi, Covid-19 önlemlerini artırdı

İskele Belediyesi, Covid-19 salgınının önüne geçmek ve halkı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Covid-19 önlemleri devam ediyor. 

Geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında yaşanan artışın hemen ardından yeni bir dizi önlemler aldığını belirten İskele Belediyesi, Zabıta Birimi ile etkin bir şekilde faaliyet gösterdiğini bildirdi. 

Zabıta Birimi bugün bu çerçevede İskele ve köylerinde bulunan market, kasap, eczane ve mağazaları kontrol etti. Bugünkü kontroller sırasında Covid-19 salgınından korunmanın en etkili yöntemleri arasında gösterilen maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan afişler de işletmelerin girişlerine asıldı. Afişte kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağına da dikkat çekildi. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.