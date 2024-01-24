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İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, göz açtırmıyor

Kısa sürede birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor.

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İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, göz açtırmıyor
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İskele ve 21 köyünde faaliyet gösteren tüm işletmelere, inşaat firmalarına yasalara ve kurallara uyması konusunda göz açtırmayan Çevre ve Sağlık Bölümü, sahada aktif rol oynuyor. 0548 810 11 01 numaraları telefona yapılan ihbarları vakit kaybetmeden değerlendiren ekip, işletmelerin temel hijyen kurallarına uyup uymadığının yanı sıra, Çevre Dairesi’nin de katkılarıyla ses denetimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu, gelen ihbarı değerlendirerek denetime çıkan Çevre ve Sağlık Bölümü, yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde yüksek sesle çalışan jeneratörü kapattı, cezai işlem uyguladı.
 
Yapımı devam eden bir inşaattaki jenaratör, yüksek sesten dolayı kapatıldı

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, İskele ve köylerinde, halk sağlığından hareketle denetimlerini sürdürüyor.  Geçtiğimiz hafta yapılan ihbar üzerine Çevre Dairesi ile birlikte harekete geçen ekip, kurallara uymayan, yapımı devam eden bir inşaatta yüksek sesle çalıştığını tespit ettiği jeneratör üzerinden ilgili firmaya para cezası uyguladı. Çevre Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde normal değeri 55 desibel olması gerekirken 62 desibel olduğu tespit edilen jeneratör ise İskele Polis Müdürlüğü eşliğinde İskele Belediyesi tarafından kapatıldı.  Söz konusu jeneratörün ses çıkınının en aza indirilmesi için ses kesici bariyer de firma tarafından yaptırıldı. Ekip, kural ihlali yapılmaya devam edilmesi durumunda söz konusu jeneratörün süresiz olarak kapatılacağı konusunda da uyarıda bulundu.
 
Gramajı eksik olan ekmek üreticisine para cezası kesildi

Çevre ve Sağlık Bölümü, yine bir vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerinde marketlerde satışı yapılan bir ekmek üreticisine cezai işlem uyguladı. 200 gram olması gerekirken ekmeklerin 175-185 gram üzerinden satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Gazimağusa’da faaliyet gösteren, ekmek de üreten fırına para cezası kesildi. 
 
Market denetimlerinde yüze yakın ürün imha edildi

Çevre ve Sağlık Bölümünün İskele ve köylerinde faaliyetlerini sürdüren marketlere yönelik denetimleri de aralıksız devam ediyor. İskele ve köylerindeki marketleri; iş yeri açma ve çalıştırma izin belgeleri ile sağlık karnelerinin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlığa elverişli olup olmadıkları gibi pek çok kriterde denetimden geçiren ekip, günün sonunda denetimlerde eksiklikleri tespit edilen kimi marketlere tutanak düzenledi, kimisine ise sözlü uyarıda bulundu. Eksikliklerin giderilmesi için de 10 iş günü süre tanıyan ekip, tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan 100’e yakın ürünü de imha etmek üzere topladı.
 
Çevre ve sağlık bölümü, ihbarları anında değerlendiriyor

İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabilecek ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebilecekler.
 
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