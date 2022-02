Isıtılmış tütün ürünlerinin risk ve faydaları üzerine yeni bir inceleme

veren TheConversation.com’da ısıtılan tütün ürünlerinin risk ve faydalarını ortaya koyan bir inceleme raporu/yazısı yayınlandı.Oxford Universitesi’nden Dr. Jamie Hartmann-Boyce, Global Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jamie Brown ve davranış bilimleri uzmanı Harry Tattan-Birch tarafından yürütülen inceleme, 2600’den fazla kişinin katıldığı 11 farklı ısıtılan tütün ürünü araştırması verilerine dayanıyor. İnceleme, 2016’dan bu yana kullanımı artan ve tütünü yakmadan ısıtarak daha az risk profili oluşturmasıyla bilinen ısıtılmış tütün ürünleriyle ilgili sorulara bilimle desteklenen cevaplar bulmayı amaçlıyor.İncelemenin öne çıkan bulgusu, sigaradan ısıtılmış tütün ürünlerine geçen kullanıcıların, sigara kullanıcılarına kıyasla zararlı kimyasallara maruz kalma düzeylerinin daha düşük olduğu, ancak bu kimyasal düzeylerinin tütün kullanmayı tamamen bırakanlara göre daha yüksek olduğu yönündedir.Bir dizi araştırmanın incelenmesi sonucunda ortaya çıkan kanıtlar, sigara kaynaklı hastalıkların, tütünün yanması sonucunda oluşan zehirli kimyasalları solumaktan kaynaklandığını, tütünü yakmadan ısıtan ürünlerin ise yanmayı ortadan kaldırdığı için daha düşük risk oluşturduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, yetişkin sigara kullanıcılarının sigarayı bırakarak alternatif ürünlere geçmesinin halk sağlığı için faydalı olabileceğini ancak bu ürünlerin hali hazırda sigara içmeyen kişilerce kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Literatür araştırmaları kapsamında incelenen Japonya’da gerçekleştirilen iki araştırma da ısıtılmış tütün ürünlerinin Japonya pazarına girişinden sonra sigara satışlarındaki düşüşün hız kazandığını işaret ediyor.Haberle ilgili görüşlerine başvurulan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Artan, sigarayı tamamen bırakmanın her zaman en iyi ve kabul gören seçenek olduğunu vurguladı. Sigaranın temel zararının yanma sonucu ortaya çıkan zehirli maddelere maruz kalmak olduğunu belirterek tütünü yakmadan ısıtan bu ürünlerin kullanıcıları daha az zehirli maddeye maruz bıraktığını, bu nedenle daha az riskli olabileceğini ifade etti.E-sigaralar, son yıllarda popüler hale gelen başka bir nikotin ürünü grubudur ve nikotin içeren aromalı bir sıvıyı ısıtır. Isıtılmış tütün ürünleri ise tütün yaprağını belli bir sıcaklığa kadar kontrollü olarak ısıtır ve tütünün yanmasını önler. Bu nedenle, iki ürün grubunun teknolojisi, çalışma mantığı ve yasal düzenlemeleri birbirinden farklıdır.Kaynak: Heated tobacco: a new review looks at the risks and benefits (theconversation.com)