“İşinizi iyi yaparsanız, yaptığınız iş, sizi başarıya ulaştırır”

Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nın, birbirinden değerli konuklar ve farklı içeriklerle gerçekleştirdiği Red Talks etkinliğinde bu kez, ülkemizin kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve Telsim’in marka yüzü olan Osman Alkaş konuk edildi.
Dijital ortamda yapılan etkinlikte, Alkaş’ın kariyer yolculuğu, başarılı projeleri ve anılarıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleşti. Moderatörlüğünü İnsan Kaynakları ekibinin yaptığı etkinliğe, Telsim çalışanları ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Sohbet sırasında yönetici ve çalışanların sorularını yanıtlayan Alkaş, oyunculuk kariyerini seçerken yaşadığı zorlukları, üniversite yıllarında tuttuğu notların kariyerini nasıl etkilediğini, Torba programının nasıl doğduğunu ve mesleğine olan aşkını anlattı.
Oyunculuğa olan merakının ortaokul yıllarında başladığını dile getiren Osman Alkaş, oyuncu olma isteğini edebiyat öğretmenine söylediğinde, konservatuvarda okuyup eğitimli bir oyuncu olması konusunda nasihatını, küçük yaşlarda aldığını belirtti. Ortaokul ve lise yıllarında sahneden inmediğini, tüm etkinliklere katıldığını vurguladı. Üniversite sınavları gelip çattığında ise annesine konservatuvara girmek istediğini söylemiş ve olumlu bir yanıt alamamış. Alkaş, “Annem benim mühendis, doktor veya avukat olmamı istiyordu. Konservatuvara girmek istediğimi duyduğunda karşı çıkmıştı.” dedi. Oyuncu olma isteğinin, üniversite sınavında yüksek not tutturamaması şartıyla kabul edildiğini sözlerine ekledi. Alkaş, “Sınav sonucunu postadan almaya gittiğimde, sınav sorularının çalınmış olması nedeniyle, sınavın iptal olduğunu öğrendim. Anneme sınavın iptal olduğunu ve konservatuvar sınavlarına katılacağımı büyük bir mutlulukla bildirmiştim.” dedi. Alkaş, 1973-74 ders yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Bilim Dalı’nı kazandığını dile getirdi.
Konservatuvar eğitimine başladığı ilk yılından itibaren, memleketine döndüğünde neler yapabileceği ile ilgili notlar almaya başlayan Alkaş, “Kıbrıs’a geri dönünce neler yapabileceğimle ilgili notlar alıyordum. Bu notları hem üst sınıflarda okuyan abilerimle hem de öğretmenlerimle tartışarak geliştiriyordum.” dedi. Memleketine en iyi şekilde nasıl katkı koyabileceğini düşünen ve gelecek için notlar alan Alkaş, “Benim eğitim aldığım dönemlerde savaş vardı, Kıbrıs’a geri döndüğümde tam bir kaos ortamı söz konusuydu. Güney’den Kuzey’e göçler devam ediyor, yeni yerleşim yerleri kurulmaya çalışılıyordu, toplumumuzda hiçbir şey netleşmemişti.” dedi. Tüm bu kaos ortamında 1976 yılında mezun olup Kıbrıs’a döndüğünde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak işe başlayan Alkaş, “Bu kaos ortamında, biz tiyatroculara düşen görev, topluma oyunlarımızla esprili, farklı bir bakış açısı kazandırarak, onları düşündürürken hem güldürmek hem de sırasında yaşananları gün yüzüne çıkarmak. Tiyatronun da amacı bu değil mi?” dedi. 1980 yılında Lefkoşa Kültür-Sanat Festivali'nde Güzel Sanatlar Derneği’nin bir oyununda rol alınca tiyatrodan atıldığını söyleyen Alkaş, “Bunun ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi'nin onayıyla Yaşar Ersoy, Işın Cem ve Erol Refikoğlu'yla birlikte Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nu kurduk.” dedi.
“SOKAKTAKİ BİR TORBA UÇUP KAMERAMIZIN LENSİNE YAPIŞTI”
Çalışanlardan ortak gelen soru üzerine, Torba programının nasıl doğduğu ile ilgili konuşan Alkaş, “O yıllarda Alagadi kıyılarından inşaatlarda kullanılmak üzere kum çekiliyordu. Bu şekilde kumların kıyılardan alınmasının çevreye büyük zararları olduğu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla arkadaşım Tolgay Tarıman ile bir program yapmaya karar verdik.” dedi. 23 Nisan 1994 günü kameralarını alıp Alagadi kıyılarına gidip çekim yaptıklarını ve kumsalın çöplerle dolu olduğunu gördüklerini ifade eden Alkaş, “Dönüş yolunda ise Boğaz Piknik alanının da hor kullanıldığını bildiğimiz için piknikçilerin de kullandıkları alanı temiz bırakmaları konusunda çekim yaptık. Arkasından ise Arasta’da da çekim yapmaya karar verdik.” dedi. O gün havanın rüzgarlı olduğunu söyleyen Alkaş, sokaktaki bir torbanın uçup kameralarının lensine yapıştığını, bunun üzerine de programın adını Torba koymaya karar verdiklerini ifade etti. Hazırladıkları proje beğenilince, her hafta seçtikleri konu ile ilgili parodiler yazdıklarını ve geliştirdiklerini söyleyen Alkaş, “Torba Programı 14 yıl sürdü.” dedi.
Çalışanlardan gelen bir soru üzerine, çalışma hayatının zorluklarıyla ilgili konuşan Alkaş, “İşinizi iyi yaparsanız hangi ülkede olduğunuz farketmez, yaptığınız iş, sizi başarıya ulaştırır.” dedi. Red Talks’a davet edildiği ve dijital ortamda gerçekleşen bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Alkaş, Telsimli olduğu için de ayrıca mutlu olduğunu, hattıyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, çok hızlı çözüm sağlandığını, Telsim Merkez Ofis’e geldiğindeyse çalışanların güler yüzü ve misafirperverliğinin onu çok etkilediğini ifade etti.
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