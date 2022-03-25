“Işın Ramadan Cemil, Kıbrıslı Türk kadınlarına idoldür”

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı ve Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesinin okuyucu ile buluştuğu Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabının lansmanı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla yapıldı

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleminden Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesinin okuyucu ile buluştuğu Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabının lansmanı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile İş Kadınları Derneği’nde gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları’nın okuyucu ile buluşturduğu Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabının lansmanı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile İş Kadınları Derneği’nde gerçekleştirildi. Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı kitap, Kıbrıslı Türk iş kadını Işın Ramadan Cemil’in ilham veren yaşam hikayesini okuyucu ile buluşturuyor.İş Kadınları Derneği kurucu üyelerinden olan ve derneğin onur ödülünün de sahibi olan Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesini konu alan kitabın lansmanının açılış konuşmasını İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir yaptı. Kitabın yazarı Yrd. Doç Dr. Mutlu Soykurt’un ardından; Işın Ramadan Cemil ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da davetlilere seslendi.Konuşmaların ardından Yrd. Doç Dr. Mutlu Soykurt ve Işın Ramadan Cemil, Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabı için imza günü de gerçekleştirdi. İlk imzalı kitapsa Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.Konuşmasına, İş Kadınları Derneği’nin 15’inci yılını kutladıktan sonra böyle bir eseri ortaya çıkarmak için verdiği emek için Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuk yaşta Işın Ramadan Cemil ve Ailesini tanıma şerefine nail olduğunu ve geçmişe baktığında pek çok anıyı hatırladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Işın Ramadan Cemil denildiğinde aklıma Piskobu gelir, Paramal gelir, Limasol gelir. Evlerinde yediğim yemekler gelir, sevinçli günler, hüzünlü günler gelir. Sonra yaşanan göçler ve acılar gelir. Şimdi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlete sahip olmanın gururu gelir” dedi.“Işın Ramadan Cemil, bütün bu süreçlerden geçmiş; diplomat olmuş, iyi bir anne olmuş, bir lider olmuş, büyük bir şirket yönetmiş, topluma liderlik etmiş, önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmış, Kıbrıs Türk kadınının bu ülkede neleri başardığını, neleri yapabileceğinin en iyi örneklerinden biri olmuştur” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasını, “Bu kitabın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hep birlikte bu mücadeleleri veriyoruz, iyi ki genç kadınlarımıza böyle örnek oluyorsunuz” sözleriyle sonlandırdı.Hayat hikayesini konu alan Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabı ile ilgili duygularını paylaşan Işın Ramadan Cemil, kitabı kaleme alan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a teşekkür ederek “Sevgili Mutlu Soykurt, hayat hikayeleri anlattığı kitap serisini, yaşanmışlıkların izlerini damıtarak kaleme alıyor. Bunu yaparken Kıbrıs’ta yaşanan dönemleri, yaşanan olayların insanların günlük hayatlarını nasıl etkilediği ile ilgili de okuyucularında ilgi uyandırıyor” ifadelerini kullandı.Işın Ramadan Cemil, “Kitabı okurken; din, dil sınıf farkı gözetilmeyen bir şehirde yaşayıp bütün insanları sevgi dolu olarak gören henüz sekiz yaşında bir çocukken bir anda EOKA korkusu ile yüzleşmenin yarattığı duyguyu; yaşlı komşularının kanları üzerinden atlayarak eve girdiğini; çocukların bile arkadaşlarını düşman olarak görmeye başladığını; kendisi 14 yaşındayken 11 yaşındaki kardeşiyle elele Lefkoşa Havaalanından Beyrut’a, ordan Ankaraya ve sonrasında İstanbul’a yatılı okuluna nasıl vardığını; evini çok özlediğinde telefonla bile evine ulaşamadığını; parasız kaldığında elindekiyle idare etmeye mecbur kaldığını; kapalı bir toplumdan İstanbul gibi bir metropole nasıl uyum sağladığını; 1970’lerde Mülkiye yıllarında, yaşanan kardeş kavgalarının en şiddetlisine nasıl tanıklık ettiğini; 1974 sonrasında ailesiyle birlikte evsiz göçmenler olarak Girne’ye nasıl yerleştiğini; diplomatik hayata girmişken baba kaybı sonucu babaanne, dede, anne ve çalışanlarının hem desteği hem de yükü ile nasıl yeni bir hayata geçiş yaptığını satır aralarında hayal edeceksiniz” ifadesini kullandı.Kaleme aldığı Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabının tanıtım ve imza gününde konuşan Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, kendisinin de fahri üyesi olduğu İş Kadınları Derneği’ne etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti. “2015’ten itibaren yollarımızın belirli aralıklarla proje geliştirme ve eğitim başlıklarıyla kesiştiği İş Kadınları Derneği’ne 2021’de fahri üye olarak kabul edildim. Bu süreçte, onların topluma, kadına, birbirlerine sahip çıkarak el vererek nasıl gelişim gösterip nasıl bir dayanışma ve ilerleme içinde olduklarını gözlemleme ve sürece dahil olma şansı yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum” ifadesini kullanan Yrd. Doç. Dr. Soykurt konuşmasına, kitap serisine de adını veren “değer” kelimesini tanımlayarak devam etti.Değer kelimesinin, “Bir nesneye, varlığa veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan atfedilen önem” anlamı taşıdığını belirten Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmaz. Hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan öğreniyoruz. Yaşıtları bir araya getiren okullarımız olduğu için değerlerin her şeyden önce bir eğitim konusu olduğunu belirtmeliyim. Ancak bu eğitim, sadece okullarda verilen derslerden ibaret değil. Bir bakıma, bütün toplumu bir okul ve her insanı da bu okulun hem öğretmeni hem de öğrencisi sayabiliriz” ifadesini kullandı. Hayatta küçük yaşlardan itibaren; önce anne babamızı, sonra da yaşımız büyüdükçe diğer önemsediğimiz kişileri model olarak aldığımızı hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Sahip olduğumuz değerler, arkasında toplum desteği olduğunda daha kalıcı hale gelir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi; ailede başlar, okul ile devam eder. Eğitim; yetişmekte olan nesle, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir. Eğitim kocaman bir bina ise değerler onu meydana getiren yapı taşlarıdır” sözleriyle değerler eğitiminin önemine işaret etti.“Bazı isimler vardır ki yaptıklarıyla bir toplumun hayatına dokunarak sessiz sedasız büyük bir değişim ve ilham yaratır. Küçük gibi görünen ama büyük etkiler yaratarak toplumu dönüştüren bu adımların kahramanlarının kendi hikayeleri ise zaman içinde unutulup gider” diyen Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Tüm etik değerleri gözeterek hazırladığım “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisi ile Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan bu gizli kahramanların hikayelerini gelecek nesillerle buluşturmak için böyle bir projeyle yola çıktım” dedi.Serinin ilk iki kitabında efsanevi müzik öğretmeni Yıldan Birand ve KKTC’de kanserle mücadelenin sembol isimlerinden Raziye Kocaismail olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Üçüncü kitabımın kahramanı olan sevgili Işın Ramadan Cemil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen iş kadınlarından biri olmasının yanı sıra ülkede sivil toplumun ve sosyal sorumluluk kültürünün oluşmasında öncü bir rol oynadı” ifadesini kullandı.Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Kıbrıs Türk Toplumuna değer katmış insanların yaşam öykülerini, Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları işbirliğiyle yayımladığımız “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisiyle sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.Konuşmasına misafirleri selamlayarak başlayan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, “Çok değerli iş kadınımız Işın Ramadan Cemil’in kutlanmayı içtenlikle hak eden yaşam öyküsü, derneğimizin fahri üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt tarafından kaleme alındı. Işın Hanım’ın hayatının kilometre taşları ve hayatına yön veren yaşanmışlık çok anlamlı bir içerikle kitapta yer alıyor” ifadesini kullandı.“Kitabın sayfalarını karıştırırken Işın Ramadan Cemil ile birlikte bir zaman tünelinde yolculuk yaptığımı hissettim. Benzer duyguları, kitabı okuyan herkesin yaşayacağına inanıyorum” diyen Candemir, “Her toplum, toplumsal değer ortalamasını yükseltecek insanlara gereksinim duyar. İdol nitelikli insanlar, işte bu toplumsal değeri oluşturacak en önemli parçalardır. Işın Ramadan Cemil, Kıbrıslı Türk kadınlarına idol olacak tüm meziyetlere sahiptir” ifadesini kullandı.