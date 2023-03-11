“İşin içine siyaset bulaştıranlar var”

Cumhurbaşkanı Tatar, okullardaki soru – cevap gezileriyle ilgili “Bu konularda işin içine siyaseti bulaştıranlar var. Bu çok büyük bir yanlış” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okullardaki soru – cevap gezileriyle ilgili “işin içine siyaset bulaştıranlar olduğunu” söyledi, gelen sorulara “gülerek yanıt verdiğini” iddia etti.

Tatar, Kıbrıs Postası TV’de katıldığı programda program sunucusunun, “Katıldığınız bazı okul gezileri, bazı provokasyonlara meydan veriyor, bu gezilerle ilgili son duruşunuz nedir?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Bu konularda işin içine siyaseti bulaştıranlar var. Bu çok büyük bir yanlış. Ben şu ana kadar 6 okul gezdim, tüm okulları da gezeceğim. Gittiğim okullarda; Kıbrıs konusu, geleceğe bakış açımız, Kıbrıs’ta yaşananlar, yaşanması gerekenler, dünyadaki sıkıntılar, her konuya girip sohbet ediyoruz Bir okulda o sorular sorulmak istendi, gülerek cevaplar verdim. Bir takım sesler çıktı, onu da normal buldum. Ama maalesef işi çok farklı yerlere çekmeye çalışan anlayışlar var”

“Bundan sonraki gezilerinde soru kabul etmeyeceği” yönündeki haberlerin sorulması üzerine Tatar, “Hiçbir yerde böyle bir şey söylemedim, böyle bir açıklamam olmadı” dedi.

“Benim kimseyle bir kavgam yok” diyen Tatar, “Tartışma ortamı da aramıyorum. Bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Mesajım gideceği yere gitmiştir” ifadelerini kullandı.

Program sunucusunun, “Külliye değil, okul yapılsın şeklinde söylemler var. Türkiye’den okul yapılması için bir talepte bulunacak mısınız?” sorusu üzerine Tatar, “Yapılan söylemler Tatar’a saray yönünde. Benim böyle bir talebim yok. Ne zaman bitecek, ömrüm içine girmeye yetecek mi, o başka konu. O bina Meclis binasıdır, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesidir. Otopark yeri vardır. Mevcut Cumhurbaşkanlığında ne park yeri ne de yeterli oda var” yanıtını verdi.

