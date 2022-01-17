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“İşimizi istiyoruz, çalışmak istiyoruz”

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Arkın Palm Beach Hotel & Casino’nun haksız yere kapatılması sonrasında işsiz kalan yüzlerce çalışan “İşimizi istiyoruz, çalışmak istiyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet etti

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“İşimizi istiyoruz, çalışmak istiyoruz”
 
 
Mağusa bölgesinin en gözde otellerinden Arkın Palm Beach Hotel & Casino’nun kapatılması sonrasında işsiz kalan casino bölümü çalışanları seslerini duyurma çalışıyor.
İşsiz kalan yüzlerce çalışan, hayat pahalılığına, artan faturalara, zamlara karşı bir de işlerinden olduklarını belirterek “Sokaklardan sesleniyoruz. Biz çalışanlar olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Haksız yere işletmemiz kapatıldı ve bu biz çalışanlara dokundu. İşimizi istiyoruz, çalışmak istiyoruz! ” diye isyan ettiler.
Yetkilileri göreve davet eden çalışanlar, casinonun haksız yere kapatılması kararının derhal iptal edilmesini ve işlerinin başına dönmek istediklerini belirtti.
Öte yandan UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu dün akşam Arkın Palm Beach Hotel & Casino’nun çalışanları ve yöneticilerini ziyaret etti.
Sucuoğlu konuyla ilgili bugün girişimde bulunacağının sözünü verdi.
 
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