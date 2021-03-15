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“İşimizi geri verin”

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Ünlü ses sanatçısı Nil Kırlangıç, ‘İşimizi geri verin’ diyerek isyan etti

“İşimizi geri verin”


Ünlü ses sanatçısı Nil Kırlangıç sosyal medya hesabından  isyan etti.
Kırlangıç şu yorumda bulundu:
“İnsanları yalan yere evlere tıktınız. meyhaneler değil restorantlar değil spor salonları değil oteller değil Turizm değil bütün sektörler olarak￼ İşimizi geri verin açın artık işyerlerimizi içimiz şişti bıktık lanet olsun ne uğruna bu yalanı devam ettiriyorsanız! İki büyük kredim var biri euro ! 6 ay ötelendi ! Bir altı ay daha ötelenecek dendi ! Hayatımızdan tam olarak bir yılımızı çaldınız ! Sebep olanlar çok yaşamayın çok oturmayın insallah !!! Sabrımızı bitirdiniz çok fena patlayacak en son insanlar o zaman göreceksiniz gerçek savaşı. Yeter artık !!!! Sizin cebiniz aynı oranla hep dolu bizde ne cep kaldı ne cepken o kadar bitirdinizki HALKI ! Kimsenin kimseye yardım edecek halide kalmadı ! Ben dilenci değilim ayrıca ! ￼ elim kolum var ve ben işime geri dönmek istiyorum iş yerlerimizi açın bize hayatımızı geri verin”
 
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