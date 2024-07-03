Işık’tan BM ve AB’ye çağrı: “Kıbrıs Türklerin kendi kaderini belirleme hakkına saygı gösterin”

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı göstermesi için Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Birliği’ne çağrı yaptı.

Yazılı açıklamasında son günlerdeki gelişmeleri değerlendiren Işık, “BM’nin ‘sözde görüşmelerde’ ısrar etmesi Rum-Yunan emellerine hizmet etmekten başka bir şey değil” dedi.

Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olma hukukunun yitirildiğini kabul etmesi gerektiğini kaydeden Hasan Yılmaz Işık, “İki devletli çözümün Kıbrıs’ta tek seçenek olduğu iradesine damgasını vuran Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı göstermesi için BM ve AB’ye önemle çağrı yapıyoruz” dedi.

