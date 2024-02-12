Işık: “Tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde gerekli kontrolleri başlatacağız”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, etiketsiz, süresi geçmiş veya değiştirilmiş, gramajı eksik, türü ve içeriği belirsiz, hileli, sahte, kanserojen içeren, gıda güvenliği olmayan ürünlerin yasalara aykırı ve fahiş fiyatlara satıldığını savundu.



“Piyasadaki fırsatçılar acil olarak denetlenmeli, piyasa anarşisi önlenmeli” diyen Işık, yazılı açıklamasında, yoğun talepleri dikkate alarak KKTC genelinde tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde gerekli kontrolleri başlatacaklarını duyurdu. Işık, söz konusu kontrollerin tüketicilerin ve basının eşliğinde yapılacağını da ifade etti.

Hasan Yılmaz Işık, Ekonomi Bakanlığı’nı ve Ticaret Dairesi’ni dernekle iş birliği yapmaya da çağırdı.

Derneğin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda, tüketicilerinse şikayet için aradığı Alo 171 hattında muhatap bulamadığını savunan Işık, piyasadaki bazı ürünlerle ilgili şikayetleri de dile getirdi.

İnek etinin tüketicilere “dana eti” diye fahiş fiyatlara satıldığını, yazılı olarak uyardıkları Tarım ve Sağlık bakanlıklarını duruma sessiz kaldığını savunan Hasan Yılmaz Işık, Gıda Güvenliği Yasası’nın uygulamasını talep etti.

