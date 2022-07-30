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Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı

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Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan ve uzun yıllar öğretmenlik yaparak emekli olan  ancak yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı.
Dışişleri Bakanlığı emekli Protokol Müdürü Muhittin İkidereli’nin eşi de olan merhume Işık İkidereli bugün saat 12.00’de Lefkoşa İsmail Safa Cami’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda oğlu merhum Yurdakul İkidreli’nin yanına defnedildi.
Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişileri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı polis komutanları ile sevenleri katıldı.
DİMED BAŞKANI ERTUĞRULOĞLU, IŞIK İKİDERELİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 
Öte yandan Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, hayatını kaybeden Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ertuğruloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği’nde birçok görev yapan, Yönetim Kurulu eski üyemiz, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi eski müdürlerinden Muhittin İkidereli’nin kıymetli eşi, Işık İkidereli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine Derneğimiz adına başsağlığı diliyorum."
 
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