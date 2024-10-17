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Işık, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirtti

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Işık, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirtti
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KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü teyit edilmeden resmi müzakerelere tekrar dönülmeyeceği, Türk tarafının tutumunun değişmediği konusunda dirayetli ve kararlı tavrını” selamladı ve destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta bir araya geldiği gayriresmi akşam yemeği konusunda değerlendirmede bulundu.
Işık, Birleşmiş Milletler'e, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün tek seçenek olduğu gerçeğini kabul etmesi ve KKTC’yi tanıması çağrısında da bulundu.
 
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