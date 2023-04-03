İsias soruşturması iki ayda tamamlanacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İsias Otel ile ilgili soruşturma sürecinin 2 aya kadar tamamlanmasını tahmin ettiklerini söyledi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İsias Otel yargı süreciyle ilgili düzenledikleri basın toplantısında sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, ailelerle bir araya geldiklerini, İsias Otel Davası yargı süreciyle ilgili bilgi aktarıldığını, ailelerin sorularını yanıtladıklarını ve teknik detayları aktardıklarını kaydetti. Esendağlı, ailelere ceza yargılaması sürecinde destek vermek üzere Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği olarak iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını, profesyonel avukat desteği bakımından Türkiye Barolar Birliği’nin çok değerli, paha biçilemez bir destek sunduğunu ifade etti. Esendağlı, 6 kişilik bir avukat ekibinin aileleri temsilen yargı sürecine dahil olduklarını, bu avukat ekibinin içerisinde, talep gitmemesine rağmen bizzat bulunmak isteyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın da yer aldığını kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İsias yargı sürecinin, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin isteği ve ailelerin vekaleti sonucunda Türkiye Barolar Birliğinden kendisinin de içinde yer aldığı 6 kişilik avukat ekibi tarafından yürütüldüğünü belirterek, İsias Otel Davası ile ilgili aralarında otel sahibinin de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın şu anda otelin imalatı ile ilgili yürütüldüğünü kaydeden Sağkan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunun, imalat ve kamu denetimi noktasında hukuka aykırılık olup olmadığı konusunda bir çerçeve çizeceğini ifade etti.

İsias Davası’nda gizlilik kararı olmadığını belirten Sağkan, gizlilik kararı alınmasının sürecin şeffaf yürütülemeyeceği anlamına gelmediğini, davaların gereği olarak da gizlilik kararı alınabileceğini söyledi. Sağkan, İsias Davası’nın çatı davadan ayrılması gibi bir durumun olmadığını, hukukta çatı dava diye bir dava olmadığını, her enkazın ayrı bir suç mahalli ve ayrı dava konusu olduğunu kaydetti. Sağkan, İsias Otel ile ilgili soruşturma sürecinin 2 aya kadar tamamlanmasını tahmin ettiklerini ancak kovuşturma süresinin daha uzun süreceğini belirtti.

Sağkan, arama kurtarma faaliyetlerindeki gecikme ve zafiyetin de muhakkak soruşturma konusuna dahil edilmesi gerektiğini, bu yönde yapacakları hazırlığın ayrı bir şikâyet olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacağını, bunun için ayrı bir suç duyurusu yapacaklarını ifade etti.

