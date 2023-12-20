İsias, otel olarak inşa edilmedi

İsias Otel’in yıkılmasına ilişkin iddianamede, otel inşaatının 1993 yılında başlandığı ve çıkarılan ruhsatta yapılacak yapının “otel” olarak girilmediği yer aldı

Adıyaman’daki depremde yıkılan ve aralarında Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencilerinin de bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Otel’e ilişkin düzenlenen iddianamenin ayrıntıları kan dondurdu!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yıkılan İsias Otel’de 26’sı çocuk 72 kişinin hayatını kaybetmişti. Otelin yıkılmasına ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlanmış ve 5’i tutuklu 11 sanık hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddianamede otel inşaatının 1993 yılında başlandığını çıkarılan ruhsatta yapılacak yapının “otel” olarak girilmediği yer aldı. Ruhsatın 9 kat için izin verildiği ancak binanın 13 kat olarak yapıldığı anlatılan iddianamede, 2001 yılında otel tadilatı yapılması için başvurunun olduğu belirtildi.

“1. DERECE DEPREM BÖLGESİNE GÖRE YAPILDI” YALANI

Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un 2001 yılında 4 Yıldızlı Otel Turizm Yatırım Belgesi almak için Turizm Bakanlığı’na yazdığı yazı da iddianamede yer alırken, raporda yazan ifadeler dikkat çekti. İddianamede yar alan rapordaki ifadelere göre; statik hesaplarının 2. derecede deprem bölgesi olmasına rağmen 1. derece deprem bölgesi yönetmeliğine uygun yapıldığı ibaresi yer aldı. 2003 yılında yapılan denetimde ise eksikler ve çelişkiler nedeniyle otele idari para cezası kesildiği de iddianamede yer aldı.

“SADECE 2018 YILINDA TADİLAT YAPILDI”

Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un ifadesine de iddianamede yer verildi. Oteli 1995 yılında kendisinin yaptığını söyleyen Bozkurt, “Bu zamana kadar otele sadece 2018 yılında tadilat yapıldı. Bu tadilatta otele ısı yalıtımı yapıldı. Başka bir değişim yapılmadı” dedi. Otelde esaslı bir tadilat yapmadığını anlatan Bozkurt, “Herhangi bir şekilde kolon kesilmedi. Binanın statiğini bozacak işlem yapılmadı. Otel bugüne kadar mühürlenmedi. Bu iddialar asılsızdır” dedi.

TANIK İFADELERİ SANIK İFADELERİNİ ÇÜRÜTTÜ

İddianamede yer alan tanık ifadeleri ise sanıkların savunmalarını çürüten nitelikte oldu. Otel çalışanlarından olan tanık H.G, “Kat çıkma gibi işlemler olmadı. Ancak teras katın etrafı çelik konstrüksiyon ile kaplandı. Başka bir değişiklik olmadı” dedi. Tanık C.G ise 2000 yılında otelin üst asma kat kısmına Ahmet Bozkurt’a yazıhane yapıldığını söyledi. Tanık M.K de otelin teras katından otele sonradan dahil edilen ve mutfak olarak kullanılan binaya bağlantı yapıldığını anlattı.

“ARA DUVAR KALDIRILIP OFİS GENİŞLETİLDİ”

2020 yılında otelde işe girdiğini söyleyen tanık M.T, “Çalıştığım dönemde giriş resepsiyon katında bulunan müdür odasının yanındaki mescit için sonradan örülen ve bölünen tuğla ara duvar kaldırılarak müdür ofisi genişletildi” dedi.



