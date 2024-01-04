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İsias Otel'de hayatını kaybeden Yasin Atlıhan’ın oğlu Yusuf Kağan Atlıhan dinlendi

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İsias Otel davasında ikinci gün…

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İsias Otel'de hayatını kaybeden Yasin Atlıhan’ın oğlu Yusuf Kağan Atlıhan dinlendi
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsias Otel davasının ikinci gününde İsias’ta hayatını kaybeden Yasin Atlıhan’ın oğlu Yusuf Kağan Atlıhan dinlendi, sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı. Babasını değil en yakın arkadaşını kaybettiğini belirten Atılhan, babasının Adıyaman’a Ankara’dan geldiğini söyledi.
Babasının ortağıyla geldiğini, ortağının canlı çıktığının babasının otel kaydını da bulamadıklarını anlatan Atılhan, İsias’a geldiklerinde bir kum yığınıyla karşılaştıklarını, 1 gün sonra da babasını bulduklarını kaydetti. Yusuf Kağan Atlıhan hakkını helal etmediğini sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyledi.
Yasin Atılhan’ın eşi Derya Atlıhan da sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti. Otel kayıtlarında eşinin adını bulamadıklarını, İsias otelde olduğunu kredi kartı ekstresinden bulduklarını söyleyen Derya Atılhan, geldiklerinde benzini bittiği için kepçenin de çalışmadığını gördüklerini kaydetti. Derya Atılhan sanıkların cezaevinde ölene kadar kalmalarını istediğini söyledi.
 
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